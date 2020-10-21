В пензенском правительстве рассказали о тестах на коронавирусную инфекцию

Один из обратившихся спросил, что нужно делать, если пациент сделал тест в платной клинике и он оказался положительным. Порядок действий в таком случае прост: нужно сообщить об этом своему участковому врачу в поликлинике. Тот примет решение в зависимости от состояния больного.

Другой житель пожаловался на то, что в поликлиниках часто отказываются делать тесты тем, кому за 65. Министр здравоохранения региона Александр Никишин отметил, что на данный момент охватить тестированием всех невозможно, однако отказывать пациентам из-за возраста никто не имеет права.

- Сейчас в нашем регионе каждый день проводится по 2500-3000 исследований, - отметил глава ведомства.

Как отметил губернатор, эта цифра в скором времени увеличится:

- Мы создали еще одну лабораторию в 4-й городской больнице Пензы, со следующей недели она будет работать в полную силу. Я принял решение выделить дополнительные средства на закупку лабораторного оборудования, которое позволит увеличить количество тестов еще на 1000 в день.