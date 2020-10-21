В Пензе возможны перебои с водой на нескольких улицах

Пресс-служба ООО «Горводоканал» сообщает, что сегодня в городе возможны перебои с водой в следующих домах:
- ул. Собинова, 4,
- ул. Ладожская, 53, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 65,
- ул. Кулибина,
- ул. Ударная,
- ул. Беляева,
- ул. Леонова,
- ул.Крупской,
- ул. Г. Титова,
- ул. Докучаева,
- ул. Литейная,
- ул. Фрунзе,
- ул. Комсомольская,
- ул. Гагарина,
- ул. Воровского,
- ул. Циолковского,
- ул. Толстого,
- 1, 2-й Ташкентский пр.
По всем вопросам обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы - 32-13-50.