В Пензе возможны перебои с водой на нескольких улицах

Пресс-служба ООО «Горводоканал» сообщает, что сегодня в городе возможны перебои с водой в следующих домах:

- ул. Собинова, 4,

- ул. Ладожская, 53, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 65,

- ул. Кулибина,

- ул. Ударная,

- ул. Беляева,

- ул. Леонова,

- ул.Крупской,

- ул. Г. Титова,

- ул. Докучаева,

- ул. Литейная,

- ул. Фрунзе,

- ул. Комсомольская,

- ул. Гагарина,

- ул. Воровского,

- ул. Циолковского,

- ул. Толстого,

- 1, 2-й Ташкентский пр.

По всем вопросам обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы - 32-13-50.