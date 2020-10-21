Иван Белозерцев рассказал, как защищается от коронавируса

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Одна из жительниц региона попросила Ивана Александровича рассказать, как он лично защищает себя от коронавирусной инфекции.

- По работе мне приходится часто выезжать в населенные пункты, встречаться с людьми, - отметил губернатор. – Я везде ношу маску, обрабатываю руки дезинфицирующим средством. В здании правительства действует санитарный режим: на входе измеряется температура, все носят маски, поверхности обрабатываются по нескольку раз в день. На совещаниях участников рассаживают с соблюдением социальной дистанции. Заболеть может каждый, и я в том числе, но пока этого не произошло. Значит, меры, которые соблюдаю я и прошу соблюдать всех, действуют.