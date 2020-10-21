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Происшествия

В Мордовии при копании колодца рабочего завалило землей

Мужчина скончался на месте происшествия
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба СУ СК по РМ

ФОТО: Пресс-служба СУ СК по РМ

В Мордовии организована доследственная проверка по факту гибели мужчины в Ардатовском районе.

По предварительным данным, утром 20 октября бригада рабочих копала колодец в селе Сабанчеево. Произошел обвал грунта, в результате чего один из мужчин оказался погребен под слоем земли на глубине в шесть-восемь метров. На то, чтобы добраться до него, ушло несколько часов. К тому времени рабочий был уже мертв.

Место происшествия посетил следователь СК. Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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