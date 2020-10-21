В Пензенской области сохраняют родники

Напомним, что с инициативой благоустройства областных источников в прошлом году выступил губернатор Иван Белозерцев. О том, как идет реализация проекта, рассказала врио министра культуры и туризма Татьяна Курдова:

- Мы провели мониторинг родников, которые планируется включить в туристические и экскурсионные маршруты в регионе. Всего выявлено 230 источников, 56 из них уже включены в маршруты, еще 24 – планируются к включению.

Татьяна Курдова также сообщила о том, что силами волонтеров и при содействии городской администрации будет благоустроен родник, расположенный рядом с селом Александровка.