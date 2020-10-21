Работы на площадке пензенского цирка идут по графику

В ходе прямого эфира главе региона поступил вопрос о сроках сдачи в эксплуатацию городского цирка. Иван Александрович отметил, что по плану это случится в конце 2021 года.

- Строительную площадку я посещаю лично, работы идут, - заверил губернатор. – В ноябре будем обсуждать тему благоустройства территории вокруг цирка.

Губернатор также обратил внимание городской администрации на ветхие здания вокруг учреждения: необходимо договориться с собственниками о компенсации и снести эти дома.

- Не откладывайте это на последний момент, - отметил глава региона.