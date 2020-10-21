Не продавайте свадебное платье

Просто наблюдение: часто желание - во что бы ни стало достичь какой-то цели, обратно пропорционально здравому смыслу. Так случилось и с молодой женщиной, решившей расстаться со свадебным платьем. Покупательница нашлась довольно быстро. И уже совсем стороны договорились о сделке, но через мессенджер «WhatsApp», а не при личной встрече.

Дальше заработала та самая обратно пропорциональная зависимость: продавец товара, оказывается, еще и должна сначала пополнить чей-то карман через приложение «Qiwi-кошелек».

Женщина поддалась уговорам незнакомки, что та вернет денежные средства вместе с оплатой товара. Через некоторое время заявительнице пришел запрос на подтверждение снятия денег, который она одобрила. Сумма была списана. После этого неизвестная перестала выходить на связь.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Давно замечено, что вещи – свидетели мгновений, не бездушные предметы – умеют обижаться.