Пресс-служба Правительства Пензенской области

При этом мнения жителей в этом вопросе диаметрально разделились – одни выступают «за», а другие «против» возобновления дистанционного формата.

«Правительство внимательно следит за развитием ситуации, проводит ежедневный мониторинг, в том числе в школах и детских садах Пензенской области», - прокомментировал губернатор.

Он пояснил, что на сегодняшний день решение о повсеместном введении дистанционного формата не принято.

«Там, где есть заболевания, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, директора школ принимают решения о вводе самоизоляции детей, отдельных классов и школ. Сегодня отправлять всех детей на самоизоляцию не планируется ни в детских садах, ни в школах. Пока предпосылок для этого нет», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В случае, если учебное заведение работает в привычном режиме, перевод на дистанционное обучение в индивидуальном порядке невозможен. При этом может использоваться заочная, очно-заочная и семейная форма обучения. Все вопросы, связанные с посещением школы, нужно решать с руководством школы.

Отдельное внимание глава субъекта Федерации уделил обеспечению образовательного процесса в высших учебных заведениях.

«Если есть очаг, есть заболевшие, жизни и здоровью студентов угрожает опасность, то будет вводиться дистанционное обучение», - отметил Иван Белозерцев.

Те же принципы будут браться за основу при планировании деятельности кружков и секций дополнительного образования.

«Мы не планируем закрывать кружки. Однако от нас с вами зависит, от родителей, дедушек и бабушек снижение распространения коронавирусной инфекции», - сказал глава региона.

Он призвал родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и при любых недомоганиях исключить посещение учреждений образования, остаться дома и вызвать врача.