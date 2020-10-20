За время пандемии в Пензенской области уволились более 400 врачей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор Пензенской области отметил, что пандемия коронавируса серьезно сказалась на кадрах, вызвав дефицит врачей в регионе:

- В последние годы мы сокращали его. Но за время пандемии более 400 врачей уволились. 250 из них – из-за возраста, остальные по разным причинам. Сейчас мы стараемся восполнить дефицит ординаторами и студентами, которые со следующей недели приступят к работе.

Иван Белозерцев подчеркнул, что данное решение было принято на уровне Министра здравоохранения Российской Федерации.