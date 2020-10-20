В Мордовии полицейские высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

Сегодня в селе Ефаево Краснослободского района сотрудники и ветераны правоохранительных органов высадили аллею в память о героях Великой Отечественной войны.

- 75-летие Победы – значимая дата для всех нас, - отметил начальник ММО МВД России «Краснослободский» подполковник полиции Михаил Сергушкин. – Во многих семьях есть те, кто ушел на фронт в те годы. Деревья будут расти и напоминать о людях, благодаря которым мы сейчас живем под мирным небом.

Всего участники акции посадили 157 саженцев дуба.