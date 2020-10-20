Пензенцы пожаловались губернатору на невозможность вызвать врача на дом

В ходе прямого эфира губернатору Пензенской области поступила жалоба, что по единому номеру вызова врача на дом 999-130 невозможно дозвониться: время ожидания порой превышает 40 минут, а то и час.

- Нагрузка на врачей колоссальная, людей не хватает, - отметил Иван Александрович. - На этой неделе мы дополнительно выделили еще 25 операторов. На следующей работа продолжится. Будем привлекать студентов медицинских вузов – чтобы они могли не только принять вызов, но и оказать первичную консультацию по телефону.