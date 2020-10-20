В Пензенскую область поступила вторая партия вакцины от пневмококковой инфекции

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Более 14 тысяч зон вакцины от пневмококковой инфекции поступили в Пензенскую область. Как рассказала начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального Министерства здравоохранения Галина Рожкова, данный вид прививок в нашей стране начали делать буквально несколько лет назад.

- Однако уже доказано, что граждане, вакцинированные против гриппа и пневмококковой инфекции, легче переносят коронавирус, - отмечает специалист.

В первую очередь, прививки будут сделаны людям из «группы риска»: пенсионерам старше 65, страдающим хроническими болезнями и лишним весом. Поскольку вакцина от пневмококковой инфекции не включена в число обязательных прививок ее можно сделать либо по назначению врача, либо по желанию, но за плату.