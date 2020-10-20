В бардачке не запертого автомобиля лежали ключи

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

С вечера, поставив свой автомобиль «Nissan Almera» в гараж около дома, мужчина забыл его закрыть. А утром, собираясь отвезти детей в школу и детский сад, увидел, что ворота гаража распахнуты и сразу же сообщил об угоне автомобиля в полицию Тамалинского района.

Оперативно введенный в Пензенской области план «Перехват» дал результат - автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД во дворе жилого дома на территории Ленинского района Пензы.

Транспортным средством управлял молодой человек – житель Тамалы 1997 года рождения, привлекавшийся к уголовной ответственности. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Кроме этого, водитель не имел права управления транспортным средством. В отношении него был составлен административный материал.

Позже молодой человек признался в угоне и раскаялся. Полицейским он сообщил, что ночью залез в чужой гараж с целью совершения кражи. Он увидел, что там стоит автомобиль, дверь оказалась незапертой. В бардачке мужчина обнаружил ключи.

Похищенный автомобиль молодой человек хотел спрятать в заброшенном месте в городе Пензе, а затем продать через Интернет на запчасти.

Возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен законному владельцу.