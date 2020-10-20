Пензенцев приглашают поучаствовать во Всероссийской акции «Сохраним лес!»

В пятницу в Ермоловско-Степном участковом лесничестве Ахунско-Ленинском лесничестве (район села Кондоль) состоится посадка лесных насаждений. Планируется, что в рамках акции добровольцы высадят как минимум восемь тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади в пять гектаров.

Желающим принять участие в акции необходимо сообщить об этом в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области до 21 октября по телефону 628-254.

Сбор участников состоится 23 октября в 9:00 по адресу: г. Пенза, Лодочный проезд, 10.