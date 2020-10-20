В Пензе сегодня возможны перебои с водой на нескольких улицах

Сегодня в Пензе ведутся работы на водопроводных сетях. В связи с этим возможны перебои с водой на следующих улицах:

- пр. Победы, 75д,

- 2-й Ташкентский пр.,

- Добролюбова,

- Пилотная,

- Авиационная,

- Лагерная,

- Маяковского,

- Киевская,

- Береговая,

- Пензенская,

- Коробкова,

- Перекоп,

- Планетная

- пр. Д. Бедного

- Санитарная и пр.,

- Рязанская,

- Пархоменко,

- Стрельбищенская,

- Перовской,

- Ново-Казанская,

- Казанская,

- Станюковича

- Славянская и пр.,

- Проточная,

- ул. Кураева, Красная, Ключевского, Станиславского - частично.

По всем вопросам обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50.