В Пензе сегодня возможны перебои с водой на нескольких улицах

Сегодня в Пензе ведутся работы на водопроводных сетях. В связи с этим возможны перебои с водой на следующих улицах:
- пр. Победы, 75д,
- 2-й Ташкентский пр.,
- Добролюбова,
- Пилотная,
- Авиационная,
- Лагерная,
- Маяковского,
- Киевская,
- Береговая,
- Пензенская,
- Коробкова,
- Перекоп,
- Планетная
- пр. Д. Бедного
- Санитарная и пр.,
- Рязанская,
- Пархоменко,
- Стрельбищенская,
- Перовской,
- Ново-Казанская,
- Казанская,
- Станюковича
- Славянская и пр.,
- Проточная,
- ул. Кураева, Красная, Ключевского, Станиславского - частично.
По всем вопросам обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50.