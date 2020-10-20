В Приёмной Президента России в Пензенской области

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

21 октября 2020 года с 10 до 12 часов и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Пензенской области Павлова Е.В. проведет личный прием граждан в Приёмной Президента Российской Федерации в Пензенской области.

Прием будет осуществляться в администрации Железнодорожного района города Пензы по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 110, каб. 119. Предварительная регистрация производится по телефону 8(8412) 36-13-24, с указанием сути вопроса, по которому гражданин желает обратиться на личный прием.