Неповторимость Пензенской области через объектив фотокамеры

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Фотоконкурс объявлен Пензенским областным отделением Русского географического общества и партнерами с целью выявления, поддержки и поощрения талантливых авторов в области фотографического искусства. Фотоконкурс посвящен памяти известного пензенского краеведа, заместителя председателя Пензенского областного отделения РГО Авдеева Олега Валерьевича (1963-2018).

Все фотографии должны быть сделаны на территории Пензенской области в 2020 году. Возраст участников фотоконкурса - не ограничен. Участвовать могут все желающие.

Фотографии принимаются с сопроводительной заявкой в формате DOC или DOCX на электронную почту: rgopenzafoto@mail.ru , в заголовке электронного письма необходимо указать: «Заявка на фотоконкурс «География Сурского края - 2020».

После работы жюри и процедуры оформления работ, организаторы в декабре 2020 года проведут фотовыставку «География Сурского края - 2020», на которой победители фотоконкурса будут отмечены дипломами и призами.