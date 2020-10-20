Спасение сотрудников «скорой» – дело рук самих сотрудников. И ног

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

По легенде учений, в одном из кабинетов на 3 этаже произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация. Согласно инструкции, дежурный выполнил вызов огнеборцев по телефону «01», началась экстренная эвакуация персонала.

«По завершении эвакуации было доложено о своевременно выполненной задаче и уточнено количество выведенных сотрудников», - поясняет главный врач Пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

Прибывшие подразделения пожарной службы провели разведку, оказали первую помощь поражённому и передали его в руки бригады скорой медицинской помощи.

«Безусловно, проведение таких учений необходимо, поскольку позволяет чётко отработать действия, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также организовать взаимодействие со спецслужбами», - констатировал главный врач.