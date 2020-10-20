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Общество

«Волонтеры раздают пропитанные наркотиками маски»?

МВД разных регионов России уже опровергли сообщение, которое расползается по соцсетям
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Пассажиры метро во время рейда по соблюдению масочного режима.

Пассажиры метро во время рейда по соблюдению масочного режима.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интернет пополняет поток ложных сообщений с ужастиками о злоумышленниках якобы под видом волонтеров совершающих ограбления квартир.

Всплеск ложной информации начался в октябре в Магадане. Вирус фейка о раздаче масок, пропитанных химикатом наркотического действия, перекинулся и на Саратовскую область и в другие регионы. Если вам на телефон приходит подобное сообщение, знайте, что оно не соответствует действительности.

МВД России предупреждает, что распространение в СМИ и сети Интернет недостоверной информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, влечет административную ответственность - для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Подробнее – у Оксаны Нараленковой