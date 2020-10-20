Старшей медсестре прифронтового госпиталя исполнилось 98

Пресс-служба Администрации Пензы

Глава администрации Октябрьского района Пензы Андрей Гришин поздравил именинницу и передал поздравительное письмо от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также вручил цветы и памятный подарок.

После окончания 10 классов средней школы г. Сердобска Пензенской области Зинаида Петровна поступила в Саратовский государственный институт на факультет иностранных языков. Но учебу в институте пришлось прервать. В 1942 году она окончила медицинские курсы и была призвана в ряды Красной Армии. Служила до 1945 года на 3-м Украинском фронте старшей медсестрой в прифронтовом госпитале.

После войны Зинаида Петровна вернулась на родину, устроилась работать на Пензенский часовой завод, в бюро рационализации и изобретательства. Трудилась там до выхода на заслуженный отдых.

Общий трудовой стаж Зинаиды Полкововой более 40 лет.