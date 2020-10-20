Проваленный адвокатом экзамен по уголовному праву

Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя коллегии адвокатов «Краснослободский юридический центр» Адвокатской палаты Республики Мордовия. Он обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное в крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину.

По информации пресс-службы Прокуратуры Республики Мордовия,19 сентября 2020 года мужчина потребовал от жителя Москвы 700 тысяч рублей якобы для передачи их лицам из числа руководящего состава Адвокатской палаты Республики Мордовия, в качестве вознаграждения за решение вопроса о положительной сдаче последним квалификационных экзаменов и последующем беспрепятственном получении статуса адвоката.

При этом обвиняемый заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства. При получении денежных средств он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Краснослободский районный суд Республики Мордовия.