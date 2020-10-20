Старшая горничная гостиницы «Вояж» Ирина Олейникова в числе лучших

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

19 октября 2020 года в международном выставочном центре «Крокус Экспо» (г. Москва) прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Пензенскую область на конкурсе представляла Ирина Олейникова, старшая горничная гостиничного комплекса «Вояж». Она успешно выполнила задания федерального этапа конкурса и заняла третье место в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда».Всего в федеральный этап прошли 136 участников из 45 регионов России.

Конкурс проводился Федеральным агентством по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.