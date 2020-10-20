Криминалистов поздравили с профессиональным праздником

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В понедельник, 19 октября, с 66-летием со дня образования службы сотрудников отдела криминалистики регионального следственного управления поздравили подростки из областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов и студенты многопрофильного колледжа при Пензенском государственном университете – участники кружков «Юный следователь» и "Юный криминалист".

Все ребята креативно подошли к поздравлению. Вместе с педагогами воспитанники реабилитационного центра своими руками изготовили неофициальный символ службы криминалистики – символизирующих мудрость сов.

Участники кружков «Юный следователь» и "Юный криминалист" выпустили стенгазету с фотографиями сотрудников отдела криминалистики в работе, поздравлениями и историей создания службы.

Подарки от младших друзей передала исполняющая обязанности руководителя следственного управления Павлова Е.В., пожелав крепкого здоровья, удачи во всех делах, поддержки и понимания близких и родных.

Сотрудники отдела криминалистики следственного управления выразили благодарность за все прозвучавшие в их адрес поздравления и за те искренние подарки и внимание от детей и студентов.