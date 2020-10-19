Две норковые шубы – один срок, но более трех лет

В ноябре 2019 г. в павильоне торгового цента «Триумф» на ул. Суворова Пензы мужчина, убедившись в отсутствии очевидцев, снял с вешалок две норковые шубы, спрятал под надетую на нем куртку и вышел из магазина.

В тот же день похищенное имущество было обнаружено сотрудниками ГИБДД в багажнике автомобиля злоумышленника на выезде из Пензы и возращено потерпевшему.

Подсудимый свою вину признал полностью.

Прокуратура Железнодорожного района г. Пензы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 30-летнего жителя Энгельса Саратовской области. Он признан виновным в совершении кражи.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, суд назначил Зайцеву наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.