Трусы за две тысячи, костюмы – за десять

Режиссер, сценарист Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пандемия заставила знаменитостей задуматься о дополнительных источниках заработка. Чаще всего звезды балуются открытием интернет-магазинов собственных брендов одежды.

Ксения Собчак - новичок в этом бизнесе: всего месяц назад запустила интернет-магазин, в котором продают вещи ее бренда. А уже анонсирует выход второй коллекции. Собчак решилась на «тряпочный бизнес» на волне интереса к ее шоу на YouTube: «У проекта «Осторожно, Собчак!» появился свой мерч.

Очень классного качества худи, майки и белье. Сама ручками все щупала и долго выбирала». Мерч – товары с логотипом, символикой бренда, фильма, проекта. В данном случае канала «Осторожно, Собчак!» на YouTube. Ксения зарабатывает, благодаря своему каналу, приличные деньги.

Ценник:

Трусики «Осторожно!» - 2600 руб. Топ «У Меня Все Трушно» - 2800 руб. Худи «Не Даю Автографы» - 9600 руб.

Многодетная мать, певица Анна Седокова запустила свой бренд одежды La Story восемь лет назад. Яркая красивая одежда на все случаи жизни стоит недешево, но у Седоковой бывают неплохие скидки – так что можно сделать покупку по разумной цене. Все освободившееся на карантине время певица отдавала развитию бизнеса. Анна сама эскизы одежды утверждает, и порой рисунки на одежду наносит – хорошо, что пока не кроит и не строчит сама. В начале лета, благодаря карантинной выручке от продажи одежды, Седокова купила вторую квартиру в Москве.

Комик Павел Воля и его жена гимнастка Ляйсан Утяшева пару лет назад запустили бизнес-проект. У них есть образовательная онлайн-платформа, где учат и сами звезды, и профильные специалисты. У Ляйсан тематика – здоровье, красота, семья. У Павла – юмор, эффективность, деньги. Кроме это, Воля за пару лет воплотил и продвинул в массы свой бренд. Паша выпускает одежду с портретами и цитатами поэтов. У спортивного костюма Маяковский на спине – фото поэта на сатине авторства А.М. Родченко 1924 года. А на брюках – принт со стихами Маяковского: «Для веселия планета наша малооборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней».

Подробнее – у Ирины Викторовой.