Двенадцать лет убийца малолетней в Пензе гулял на свободе

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Отделением по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального следственного управления расследуется уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства в 2008 году 12-летней девочки в Пензе.

Вечером 26 апреля 2008 года возле недостроенного здания по улице Гагарина в городе Пензе, мужчина заметил девочку 1995 года рождения, которая шла по направлению к магазину «Планета». Увидев у нее сотовый телефон, золотые украшения, он решил совершить разбойное нападение. Затащив жертву в помещение на первом этаже недостроенного здания, отобрал сотовый телефон и золотые украшения (цепочку с крестиком, серьги и кольцо). После чего нанес ей множественные удары тупым твердым предметом по голове и телу.

Смерть наступила на месте происшествия от полученной открытой черепно-мозговой травмы.

Двенадцать лет криминалисты, следователи и сотрудники полиции продолжали работу над раскрытием данного преступления, в результате личность злоумышленника установлена - им оказался мужчина 1985 года рождения. В настоящее время обвиняемый содержится в следственном изоляторе.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.