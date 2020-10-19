Иван Белозерцев: «Ситуация требует еще более действенных мер»

По словам главы региона, число пациентов с коронавирусом растет, и потому необходимо что-то делать:

- Ситуация требует еще более действенных мер. Жители жалуются на то, что врачи не всегда оперативно реагируют на вызов. Понимаю, медицинские работники загружены, но необходимо отреагировать на каждое обращение, сопроводить больного, дать рекомендации. Принять необходимые меры, особенно в отношении людей, входящих в группу риска.

Иван Белозерцев поручил министерству здравоохранения Пензенской области проанализировать потребность медицинских учреждений в дополнительных автомобилях для участковых врачей, работающих по вызовам на дом. Он также дал поручение провести мониторинг соблюдения сроков лечения больных в стационарах.