С начала года в Пензенской области родились Меркурий, Гарри и Захара

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Согласно информации, за этот период времени в нашей области родились 7350 детей, среди которых мальчиков больше, чем девочек.

Самым популярным именем для младенцев-мальчиков был Артем. Также часто регистрировали детей с именами Матвей, Максим и Иван. Девочек в области чаще всего называли Викториями, а также Полинами, Софиями и Евами.

Самыми редкими именами, данными пензенским новорожденным с января по сентябрь, стали Арнольд, Гарри, Доброслав, Еремей, Меркурий, Оскар, Захара, Инна, Людмила, Рада и Тамара.