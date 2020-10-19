Пензенская область присоединилась к сеансу видеосвязи с МКС

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В сеансе связи, организованном в рамках празднования 75-летия Победы, приняли участие врио вице-председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, ветеран Великой Отечественной войны Александр Константинович Дручков, а также педагоги и школьники из Кузнецка.

Как сообщает пресс-служба Правительства Пензенской области, сейчас на Международной космической станции Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и Кристофер Кэссиди сдают вахту второму экипажу - Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и астронавту НАСА Кэтлин Рубинс.

Обратно на Землю Иван Вагнер привезет ранее отправленный на МКС штандарт Совета ветеранов 354-й Калинковичской трижды орденоносной стрелковой дивизии, отправленный в космос в честь 75-летия Великой Победы.

К Пензенской области эта акция имеет прямое отношение – 354-я стрелковая дивизия была сформирована в нашем регионе. Бывший связист Александр Константинович Дручков – последний оставшийся в живых представитель героического отряда. Ветеран попросил космонавта после возвращения на Землю передать символ дивизии в Музей Гагарина в Смоленской области. Иван Вагнер пообещал выполнить просьбу и отметил, что вместе с ним знамя стрелковой дивизии совершает 1225 виток вокруг Земли – почти столько же дней и ночей сражались на фронте бойцы 354-й стрелковой дивизии.

СПРАВКА «КП»

354-ю стрелковую нередко называют дивизией Неизвестного солдата. Сформированная в Пензенской области, она приняла крещение огнем на 41-м километре Ленинградского шоссе, где теперь установлен мемориал «Штыки» и откуда к Кремлевской стене перенесены останки Неизвестного солдата. Дивизия освобождала Подмосковье, вела тяжелые бои на подступах к селу Клушино в Смоленской области, где родился Юрий Гагарин, сражалась под Ржевом, на Курской дуге, в Беларуси, Польше, Германии.