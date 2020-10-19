Тепло в дома Саранска подается в штатном режиме

Главы районных администраций отчитались по проблемам, выявленным на данный момент. В частности, в Пролетарском районе города неисполненными остаются 68 заявок от жителей, в Октябрьском – 72, в Ленинском – 57. Жалобы, в большинстве своем, однотипные: в некоторых домах батареи недостаточно теплые. Чаще всего проблема заключается в завоздушенности стояков, но решить ее порой не предоставляется возможности: жители квартир на верхних этажах либо отсутствуют дома, либо отказываются впускать работников ЖКХ для спуска воздуха.

Другая проблема – аварии на сетях.

- Общая статистика довольно тревожная, учитывая, что сегодня уже 19 октября и на улице начинает холодать, - отметил мэр Петр Тултаев. - Практически каждый день мне на телефон из диспетчерских служб приходят сообщения об отключениях в том или ином районе Саранска. Причем, причина отключения, например, замена запорной арматуры – то есть те работы, которые можно было сделать в рамках подготовки к отопительному сезону в летний период.

Как отметила на оперативном совещании Заместитель Главы городского округа Саранск – Директор Департамента по социальной политике Жанна Пичугина, во все детские сады и школы теплоснабжение подается в штатном режиме.