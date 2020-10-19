«Народным участковым» Пензенской области стал Роман Солдатов

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Быть участковым – это значит участвовать в жизни жителей», - с этим принципом старший лейтенант полиции Роман Солдатов уже четыре года трудится на одном участке в городе Заречный. Здесь полицейского все знают в лицо. Стоит чему-то случиться – и жители сразу идут к нему.

Роман еще в детстве решил, что его призвание – работа в правоохранительных органах. На службу поступил сразу после окончания университета в 2016 году. За несколько лет упорного труда получил немало благодарностей со стороны жителей Заречного.

На участке, за который отвечает Роман Солдатов, проживает почти 3500 человек, и каждый из них знает, что участковый на связи в любое время дня и ночи. Он выезжает на происшествия и вызовы по всему своему участку и хорошо знаком со всеми проблемными точками.

- Главный принцип моей работы - никому никогда не отказывать в помощи. Это касается не только жителей участка, но и моих коллег: я всегда готов дать им совет, - говорит старший лейтенант полиции.

Каждый день участкового начинается с планирования. Он заранее готовит себе перечень задач и делает все возможное, чтобы они были решены. А возвращаясь после рабочего дня домой, он получает чувство удовлетворения от выполненной работы. По мнению участкового, именно это чувство бесценно в его деятельности.

Теперь Роман Солlатов представит Пензенскую область на третьем этапе всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020». Голосование пройдет с 1 по 10 ноября.