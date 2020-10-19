Двое мужчин сгорели в доме сегодня утром

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Сегодня рано утром, 19 октября 2020 года, загорелся дом в совхозе «Садвинтрест» Ромодановского района Мордовии. После тушения пожара сотрудниками ГУ МЧС по республике обнаружили тела двух мужчин, 1977 и 1957 годов рождения. По данному факту Ичалковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится проверка.

Проведен осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. Для установления точной причины смерти погибших мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.