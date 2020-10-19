Памяти летчиков, погибших в годы войны в Пензенской области

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Поисковики Регионального отделения «Поисковое движение России» в Пензенской области в рамках проекта «Наследники победителей», направленного на выявление неучтенных захоронений летного состава, погибшего в годы Великой Отечественной войны в результате авиакатастроф на территории Сурского края, открыли памятный информационный знак в рабочем поселке Пачелма.

В годы войны здесь произошли две авиакатастрофы и погибло восемь бойцов Красной Армии. Они похоронены на гражданском кладбище рабочего поселка. Поисковикам удалось найти фотографии летчиков, выяснить обстоятельства катастроф, а также установить, что старший лейтенант Роман Муратов, ранее считавшийся захороненным в районе города Кузнецка, в действительности покоится на Пачелмском кладбище.

Извещение было ошибочным, теперь поисковики сообщат об этом родным лейтенанта, а в 2021 году в рамках Федеральной целевой программы Министерства обороны РФ «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Пачелме установят новый памятник, погибшим в авиакатастрофах, на месте их захоронения.

Ранее аналогичные памятные информационные знаки были открыты на въездах в п. Башмаково и в с. Соседка Башмаковского района.

Рабочей группе проекта на данный момент удалось установить и уточнить судьбы почти ста человек, погибших в авиакатастрофах в годы Великой Отечественной войны. Работа над проектом продолжается. Все вновь выявленные факты и материалы будут отражены в книге «Ушедшие в Сурское небо», посвященной судьбам летчиков, погибших на территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.