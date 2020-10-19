Оборудовать тайники с наркотиками в Пензе подросток не успел

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В мае 2020 года 17-летний подросток, желая заработать путем незаконного сбыта наркотиков, в ходе переписки в сети Интернет начал получать сведения о местонахождении наркотических средств. В начале октября 2020 года он в очередной раз получил координаты оптовой «закладки».

Утром 5 октября 2020 года молодой человек нашел её, на месте расфасовал наркотическое средство на более мелкие партии, после чего проследовал на территорию Железнодорожного района города Пензы, где начал оборудовать тайники с наркотиком с целью его дальнейшего сбыта. Довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков.

При себе у него обнаружены и изъяты 20 свертков с расфасованным наркотическим средством общей массой 5,49 г, что является крупным размером.

Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СК РФ по Пензенской области, в отношении несовершеннолетнего 2002 года рождения возбуждено уголовное дело в связи с покушением на незаконный сбыт наркотических средств. Уголовное дело возбуждено при взаимодействии следователей регионального СК, сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пензе и УФСБ России по Пензенской области.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.