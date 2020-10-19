Не в первый раз по Пензе ехал пьяный уголовник

Одна из трагедий на дороге. Фото: пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области

В Пензе на улице Минская сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-21099» под управлением 31-летнего местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности. Установлено, что он находился за рулем в состоянии опьянения, в то время как ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Управление МВД России по Пензенской области обращается к гражданам. Если вы стали очевидцем вождения автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства водителем в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона). Запомните приметы транспортного средства: его цвет, марку и регистрационный номер, а также приметы лица, управляющего им. Помните: возможно, ваша активная гражданская позиция поможет предотвратить беду.