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Коронавирус Covid-19

Штрафы в клубах и барах Москвы: до 500 тысяч рублей

Кому грозят штрафы за отсутствие чек-инов и QR-кодов в клубах и барах Москвы
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Москва. Сотрудники спецподразделения МЧС РФ "Лидер" проводят дезинфекцию на Курском вокзале

Москва. Сотрудники спецподразделения МЧС РФ "Лидер" проводят дезинфекцию на Курском вокзале

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С понедельника, 19 октября, в Москве начинают действовать новые ковидные правила.

- С предложением обратились к столичным властям сами представители бизнеса, - сказал на пресс-конференции руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. - Вероятность заражения ковидом в ночных клубах, барах и на дискотеках выше, чем в ресторанах, театрах. Люди там находятся близко друг к другу.

- Ситуация складывается тревожная, - говорит ресторатор Дмитрий Левицкий. - Мы представляем ночную индустрию. Нет смысла работать барам, если им нужно прекращать работу в 23.00. Мы предлагаем по опыту других стран запустить уведомительную систему регистрации посетителей с помощью QR-кодов.

Новые правила сейчас коснутся примерно 500 заведений. Как сообщил Алексей Немерюк, если в ночном клубе или баре не будут использовать QR-коды при входе после 19 октября, то бару грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Как это работает

1. На входе в ночной клуб, ресторан или театр каждый посетитель обязан с помощью специального терминала зарегистрировать свой номер мобильника, то есть зачекиниться.

2. Данные всех получивших регистрацию хранятся в единой базе заведения. Если среди побывавших за один день в клубе или театре окажется заражённый коронавирусом, то все остальные посетители считаются контактировавшими с ним.

3. Каждому из тех, кто зарегистрировался в один день с больным, придёт оповещение на мобильник с напоминанием сдать тест на ковид и ограничить личные контакты.

Подробнее - у Светланы Волковой