Супруги впервые вышли в свет после скандала

Телеведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях по Сети разлетелся кадр, запечатлевший сидящего в ресторане сильно нетрезвого Павла Волю. Шоумена сфотографировала молодая девушка, утверждавшая, что она провела вечер в его обществе. В соцсетях тут же принялись обсуждать: как восприняла новость об измене супруга резидента Camedy Club гимнастка Ляйсан Утяшева. Ответ пришел незамедлительно: никак. Судя по всему, Ляйсан решила проигнорировать скандал и сделала вид, что ничего не было. В Инстаграме гимнастка поделилась кадрами семейной идиллии с мужем.

Ляйсан и Павел отправились в Санкт-Петербург, чтобы вместе посетить светское мероприятие. В Инстаграме Утяшева продемонстрировала наряд, в котором она готовилась выйти в свет: гимнастка облачилась в облегающий латексный комбинезон. В видео, появившемся в ее сторис, Ляйсан позирует перед зеркалом, соблазнительно покачивая бедрами. В этот момент в кадре появляется Павел Воля и придирчиво рассматривает жену.

- Супергерой «Женщина-клеенка», - пошутил Павел над образом Утяшевой.

Судя по этой милой сцене, между супругами все прекрасно – нет ни намека на ссору

Напомним, Павел и Ляйсан поженились в сентябре 2012 года, однако некоторое время скрывали этот факт от прессы и публики. Сын супругов Роберт появился на свет в мае 2013 года, дочь София - в мае 2015 года.

Подробности – от Ирины Сухановой