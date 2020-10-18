Полиция ищет мошенников, выманивших 255 тысяч рублей

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В полицию города Кузнецка с заявлением обратилась местная жительница 1949 года рождения. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником контрольно-ревизионного управления. Мужчина сказал, что женщине положена компенсация в сумме 150 тысяч рублей за некачественные лекарственные препараты, которые она приобретала в 2017 году.

Пенсионерка поверила незнакомцу, поскольку действительно заказывала в 2017 году через Интернет таблетки от боли в суставах. Собеседник сказал, что необходимо перечислить денежные средства за почтовые услуги, страховку и услуги курьера в сумме 255 тысяч рублей. Не заподозрив обмана, пенсионерка перевела указанную сумму. Через некоторое время, не получив компенсации, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления.

УМВД России по Пензенской области напоминает: опасно доверять незнакомцам! При общении с неизвестным человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера, банковские карты и электронные кошельки – это во всех случаях мошенники!