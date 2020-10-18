Спасибо за ваш честный и добросовестный труд

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства республики! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Ваша деятельность имеет особое значение - развитие дорожной инфраструктуры непосредственным образом связано с экономикой. Результат вашей работы отражается на облике городов, сел и поселков, определяет социальное самочувствие людей.

От состояния дорожно-транспортной сети зависит не только комфортное проживание, но и увеличение промышленного потенциала, формирование благоприятного инвестиционного климата, привлекательность региона.

Важно, что наши новые путепроводы отвечают самым высоким требованиям, а их качество – одно из лучших в стране. Современные технологии и новейшая техника, используемые в регионе, позволяют увеличить срок службы дорожного покрытия, обеспечить удобство и экономичность использования личного, пассажирского, грузового транспорта, повысить безопасность всех участников дорожного движения. Уверен, что все задачи, которые стоят перед нами в рамках профильного национального проекта, будут успешно выполнены.

Спасибо вам за ваш честный и добросовестный труд! Убежден, что созидательный настрой, характерный для ваших коллективов, трудолюбие и профессионализм позволят успешно решать задачи по созданию обновленной, модернизированной, инновационной Мордовии.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия на жизненном пути!

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков