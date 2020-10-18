Один фасовал наркоту, другой делал закладки

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России выявили двоих жителей Пензенской области 1988 года рождения, подозреваемых в сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.

Преступной деятельностью они начали заниматься около двух месяцев назад. Работая закладчиками в одном из Интернет-магазинов по продаже сильнодействующих веществ на территории региона, раз в неделю забирали посылки с сильнодействующим веществом посредством почтовых отправлений. Один из участников группы привозил их домой, где осуществлял фасовку и подготавливал к дальнейшему сбыту. Второй с соблюдением мер конспирации делал тайники, фотографировали их, после чего отправлял своему руководителю, с которым не был знаком.

Всего из незаконного оборота на территории Железнодорожного района полицейскими было изъято более 150 граммов сильнодействующего средства и 40 закладок, ранее приготовленных данными лицами к сбыту.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 УК Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.