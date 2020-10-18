Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Житель Мордовии грозился убить бывшего зятя лопатой

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий

В полицию Большеигнатовского района Мордовии поступило сообщение о том, что 65-летний местный житель грозился убить своего бывшего зятя. Причиной конфликта стала неприязнь мужчины к родственнику.

Нарушитель был доставлен в полицию, где признался в содеянном. Он рассказал, что накануне 36-летний мужчина нарочно повредил его водопроводный шланг. В отместку пенсионер хотел лишь напугать родственника, и для этого схватился за лопату. Тот, приняв все угрозы всерьез, обратился в полицию.

Расследование продолжается.

Криминал