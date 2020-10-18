Фото: личная страница автора в соцсети

В Пензе появилось ещё одно граффити благодарности медицинским работникам. Сам лично ещё не успел посмотреть, пока по фотографиям. С весны этого года врачи, медсестры, фельдшеры - на передовой, на настоящем, реальном поле боя за здоровье и жизни людей. Пожалуйста, цените их героический труд. Художнику и инициаторам проекта большое спасибо за идею и её воплощение.

Много вопросов поступает сегодня по ситуации с коронавирусом. Их можно задать не только мне. Конкретные ситуации разберёт всегда @minzdrav_pnz и @rospotrebnadzorpenza.