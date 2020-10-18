Из-за невнимательности водителя пострадала двухлетняя девочка

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

19 августа 2020 года в 12 часов 35 минут на Северо-Восточном шоссе в Саранске 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендэ Акцент», по предварительным данным, проявил невнимательность и совершил наезд на движущийся впереди и остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль «Форд Фокус».

От столкновения «Хендэ Акцент» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «LADA GFL 110 LADA VESTA», которым управлял 29-летний молодой человек.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель «Хендэ Акцент», а также водитель и 28-летняя и 2-летняя пассажиры «LADA GFL 110 LADA VESTA».

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем, кто стал очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, либо владеет какой-либо информацией по данному факту, с просьбой сообщить имеющиеся данные в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8342) 24-64-09 или 38-57-27.