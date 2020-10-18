Качественные дороги – основа инвестиционной привлекательности

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Пензенской области!

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником всех, кто проектирует и строит новые автомагистрали и транспортные развязки, тоннели и мосты, ремонтирует уже имеющиеся, обеспечивает надежное и безопасное сообщение между регионами нашей необъятной страны!

Качественные дороги – это основа инвестиционной привлекательности любого субъекта Российской Федерации, гарантия укрепления связей между стратегическими партнерами, эффективности бизнеса, успешного решения актуальных социальных проблем.

Сегодня перед вами стоят масштабные задачи по широкому внедрению в практику инновационных технологий и современной передовой техники, совершенствованию системы управления дорожным хозяйством, динамичному развитию региональной дорожной сети.

Решить их, конечно же, не просто, но уверен, что вы с ними достойно справитесь. Основа такой уверенности – профессионализм, устремленность к созиданию, богатый опыт, ответственное отношение к порученному делу – те замечательные качества, которые отличают тружеников отрасли.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области!

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев