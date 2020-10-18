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Яна Куприна написала «Тотальный диктант»

В субботу, 17 октября 2020 года, жители Пензенской области присоединились к международной акции добровольной проверки грамотности
Источник:kp.ru
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Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Приняла участие в акции и депутат Законодательного Собрания Яна Куприна.

В этом году в связи с введением режима повышенной готовности количество площадок уменьшилось с 28 до 4, а большинство участников писали диктант в режиме онлайн.

«Автором «Тотального диктанта-2020» стал писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, – отметила Яна Куприна. – Специально для акции он подготовил четыре части текста, посвященного основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому. Нашему региону по жребию досталась третья часть, и это очень символично: ведь она посвящена влиянию книг на становление «отца космонавтики», а основная площадка в Пензе размещалась в областной библиотеке им.М.Ю. Лермонтова».

Результаты «Тотального диктанта» в Пензе будут оглашены после 31 октября. Узнать свою оценку и ошибки каждый участник сможет самостоятельно на официальном сайте мероприятия totaldict.ru.

Образование