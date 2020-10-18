Яна Куприна написала «Тотальный диктант»

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Приняла участие в акции и депутат Законодательного Собрания Яна Куприна.

В этом году в связи с введением режима повышенной готовности количество площадок уменьшилось с 28 до 4, а большинство участников писали диктант в режиме онлайн.

«Автором «Тотального диктанта-2020» стал писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, – отметила Яна Куприна. – Специально для акции он подготовил четыре части текста, посвященного основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому. Нашему региону по жребию досталась третья часть, и это очень символично: ведь она посвящена влиянию книг на становление «отца космонавтики», а основная площадка в Пензе размещалась в областной библиотеке им.М.Ю. Лермонтова».

Результаты «Тотального диктанта» в Пензе будут оглашены после 31 октября. Узнать свою оценку и ошибки каждый участник сможет самостоятельно на официальном сайте мероприятия totaldict.ru.