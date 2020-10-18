Если у вас коронавирус

Медицинское обследование перед началом вакцинации добровольцев от коронавирусной инфекции.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Количество заразившихся коронавирусом растет.
На этой неделе нехваткой доступной информации о лечении COVID-19 возмутилась на своей странице в соцсетях главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Тут же последовал ответ замминистра здравоохранения Олега Салагая.
Вместе с экспертами по ОМС мы изучили рекомендации для врачей.
В этом материале вы найдете ответы на 10 главных вопросов, которые чаще всего возникают у заразившихся коронавирусом и их близких.
1. При каких симптомах к пациенту на дом обязан прийти врач из районной поликлиники?
- Врача на дом можно вызвать, если есть повышение температуры - выше 37,2 градуса и/или признаки ОРВИ: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.
Кроме того, есть условия, когда вызов врача на дом при таких симптомах не просто желателен, а строго необходим. Это:
- возраст пациента старше 65 лет;
- сопутствующие патологии, то есть хронические болезни.
- контакт с лицами, у которых диагностирован COVID-19.
2. В течение какого времени должен прийти участковый терапевт из «районки»?
По законодательству врач, вызванный на дом, должен прийти в течение 24 часов.
3. Когда звонить в "скорую"?
- Сегодня диспетчеры службы скорой медицинской помощи (СМП) занимаются распределением вызовов. Поэтому сюда можно звонить, если чувствуете, что состояние ухудшается, а ждать врача на дом еще долго. Либо сразу при появлении тяжелых симптомов: температура выше 38,5 градусов, боли в груди, чувство нехватки воздуха.
В материале Анны Добрюха вы найдете подробные ответы на вопросы:
Что должны сделать прибывшие медики, когда и у кого должны взять мазок из носоглотки на коронавирус?
При каких симптомах больного должны госпитализировать и можно ли выбрать больницу?
Что делать, если нарушаются перечисленные правила?