Если у вас коронавирус

Медицинское обследование перед началом вакцинации добровольцев от коронавирусной инфекции. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Количество заразившихся коронавирусом растет.

На этой неделе нехваткой доступной информации о лечении COVID-19 возмутилась на своей странице в соцсетях главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Тут же последовал ответ замминистра здравоохранения Олега Салагая.

Вместе с экспертами по ОМС мы изучили рекомендации для врачей.

В этом материале вы найдете ответы на 10 главных вопросов, которые чаще всего возникают у заразившихся коронавирусом и их близких.

1. При каких симптомах к пациенту на дом обязан прийти врач из районной поликлиники?

- Врача на дом можно вызвать, если есть повышение температуры - выше 37,2 градуса и/или признаки ОРВИ: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.

Кроме того, есть условия, когда вызов врача на дом при таких симптомах не просто желателен, а строго необходим. Это:

- возраст пациента старше 65 лет;

- сопутствующие патологии, то есть хронические болезни.

- контакт с лицами, у которых диагностирован COVID-19.

2. В течение какого времени должен прийти участковый терапевт из «районки»?

По законодательству врач, вызванный на дом, должен прийти в течение 24 часов.

3. Когда звонить в "скорую"?

- Сегодня диспетчеры службы скорой медицинской помощи (СМП) занимаются распределением вызовов. Поэтому сюда можно звонить, если чувствуете, что состояние ухудшается, а ждать врача на дом еще долго. Либо сразу при появлении тяжелых симптомов: температура выше 38,5 градусов, боли в груди, чувство нехватки воздуха.

В материале Анны Добрюха вы найдете подробные ответы на вопросы:

Что должны сделать прибывшие медики, когда и у кого должны взять мазок из носоглотки на коронавирус?

При каких симптомах больного должны госпитализировать и можно ли выбрать больницу?

Что делать, если нарушаются перечисленные правила?