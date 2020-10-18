Прибывшим из-за границы обязателен отдых дома

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В Пензе сотрудники полиции провели рейд, направленный на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Полицейские проверили, как жители города соблюдают масочный режим, а также посетили граждан, получивших официальные предписания Главного санитарного врача находиться дома. К такой категории относятся граждане, прибывшие в регион из-за границы, а также те, кто находился в контакте с больными с диагнозом «COVID».

Полицейские напомнили им требования режима самоизоляции и последствия его нарушения. В случае выявления отсутствия гражданина по месту жительства, обязанного находится дома, полицейские регистрировали материал проверки. А затем в отношении граждан составлялся административный протокол.

Постановлением Губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года № 27 с изменениями от 13 октября т.г. «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» в регионе действует масочный режим. При нахождении в транспорте общего пользования, а также при посещении предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных организаций необходимо носить маску или респиратор.

В ходе рейда правоохранители заходили в торговые центры и магазины, и проводили профилактические беседы с людьми, которые стояли на остановках либо ехали в общественном транспорте.

Полицейскими были проведены проверки по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора водителями пассажирского транспорта. Им напомнили о необходимости ношения лицевых масок в салоне общественного транспорта, а также меры административной ответственности в случае неисполнения данных требований. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

Согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан его сумма составляет от 1 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч; для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч.