В каких случаях больной обязан вызвать скорую помощь

Автомобили скорой помощи у медицинского центра «Новомосковский» в Коммунарке Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, каким должен быть порог заражения легких, чтобы человека забрали в больницу, главный врач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в эфире шоу “Дайте сказать!”.

По словам Дениса Проценко существуют четкие критерии госпитализации, которые знают врачи поликлиники и “скорой”:

- температура выше 38, которая не сбивается жаропонижающим препаратам в течении 48 часов

- частота дыхания больше 25-26 вдохов в минуту

- снижение сатурации - это показатель насыщения крови кислородом. Если показатель снижается ниже 92 процентов - это тревожный признак (Для измерения уровня сатурации можно приобрести соответствующий прибор, кроме того, такой функцией обладают некоторые модели фитнес-браслетов и “умных” часов - Ред.)

Если у вас присутствуют три этих признака - это повод для обращения за экстренной помощью. В противном случае при наличии других симптомов правильнее позвонить и проконсультироваться в местной поликлинике.

Подробнее – у Ярослава Коробатова