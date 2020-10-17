В Пензе мужчина избил жену на почве ревности

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Потерпевшая сообщила, что телесные повреждения ей причинил неизвестный.

На место выехала следственно-оперативная группа. В результате проведенных проверочных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался муж потерпевшей – 35-летний житель города Пензы. Мужчина свою вину признал и в содеянном раскаялся.

Полицейским он пояснил, что в день совершения преступления они с женой употребляли алкогольные напитки. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора, в результате которой мужчина из ревности руками нанес телесные повреждения своей жене. Как выяснилось, они с женой около года не проживали вместе.

Сотрудникам полиции женщина сообщила, что не хотела, чтобы мужа привлекли к ответственности, поэтому первоначально в своих объяснениях указала, что ее избил неизвестный.

В отношении мужчины отделом дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.