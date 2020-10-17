В Мордовии наградили работников дорожного хозяйства

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Глава региона Владимир Волков отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, дорожные службы продолжали работу. Это позволило сохранить все ведущие строительные организации и трудовые коллективы.

- Благодаря поддержке федерального центра, в этом году мы отремонтируем больше дорог, чем в прошлом, - отметил Владимир Дмитриевич. – При этом мы всегда учитываем мнение людей и стараемся ремонтировать самые проблемные дороги, на состояние которых поступает наибольшее количество жалоб граждан. В следующем году эта работа продолжится.

Отдельно глава республики выделил трудный проект по реконструкции и капитальному ремонту трех мостов на Северо-Восточном шоссе в Саранске, завершенный в этом году. Кроме того, в сентябре был восстановлен мост через реку Вьяс в Кочкуровском районе.

ФОТО: Пресс-служба Главы РМ

- Тема ветхих мостов острая для всей страны. И Мордовия была одним из первых регионов, которые обозначили данную проблему на федеральном уровне. Мы вносили свои предложения, поднимали эту тему, - подчеркнул Владимир Волков.

В Мордовии 47 объектов (или 13% всех мостов) находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Состояние еще 200 сооружений неудовлетворительное.

- Поэтому уже сейчас мы проводим диагностику по каждому объекту, определяем перечень и порядок работ. Параллельно готовится проектная документация, ведется корректировка региональных проектов, средств дорожных фондов, мобилизация строительных мощностей. Как только Правительством России будут утверждены параметры финансирования, Мордовия должна сразу же приступить к реализации нового федерального проекта, - сказал Владимир Волков. - Наша цель – добиться включения в программу как минимум 47 аварийных мостов. До 2024 года все они должны быть отремонтированы.

Владимир Волков вручил участникам торжественного собрания награды за заслуги в области дорожного строительства и многолетний добросовестный труд, пожелал крепкого здоровья и дальнейшей успешной работы на благо развития Мордовии.